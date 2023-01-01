"الجبس الأهلية" تلغي مذكرة تفاهم مع شركة "مدارس أضواء الهداية"

أعلنت شركة الجبس الأهلية- "جبسكو"، اليوم الأحد، عن إلغاء مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات الأهلية.

وقالت الجبس الأهلية في بيان على "تداول السعودية"، إن إلغاء المذكرة لعدم رغبة شركة مدارس أضواء الهداية بالمضي قدماً في تنفيذ مذكرة التفاهم.

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وأضافت أنه لم ينتج عن هذا الإلغاء أي أثر مالي يذكر.

كانت شركة الجبس الأهلية قد وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة مدارس أضواء الهداية بمدينة الرياض للاستحواذ المحتمل على جزء أو كامل الحصص لشركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات الأهلية بمدينة الرياض وذلك عند التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.