سوق السعودية
"عذيب للاتصالات" توقع عقدين مع إمارتي "تبوك" و"نجران" بـ 105.24 مليون ريال
لتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وحلول التحول الرقمي
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أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو" عن توقيع عقدين مع إمارة منطقة نجران، وإمارة منطقة تبوك، بقيمة إجمالية 105.24 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن العقد الأول مع إمارة منطقة نجران بقيمة 77 مليون ريال، لتقديم خدمات الاتصالات، وتقنية المعلومات، وتقديم خدمات استشارية، وحلول التحول الرقمي، ولمدة 60 شهراً.
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وأضافت أن العقد الثاني مع إمارة منطقة تبوك بقيمة 28.23 مليون ريال، لتقديم خدمات استشارية وحلول التحول الرقمي، لمدة 36 شهراً.
وأشارت إلى أن الأثر المالي الإيجابي للعقدين سينعكس على الإيرادات والنتائج المالية للشركة ابتداء من الربع المالي الأول لعام 2023م وحتى نهاية مدة العقدين.
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