تشكيل مجلس إدارة "مجموعة تداول السعودية القابضة" لمدة 3 سنوات

أعلنت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة، عن قرار مجلس الإدارة، بتعيين رئيس للمجلس ونائب، وتشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، بالإضافة إلى تعيين أمين السر وممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية، بحسب بيان للشركة، اليوم الاثنين.

وانتخبت الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة تداول السعودية القابضة يوم الأربعاء الموافق 28 ديسمبر 2022م، أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 2 يناير 2023م ولمدة 3 سنوات تنتهي في 1 يناير 2026م.

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ويضم تشكيل المجلس كلا من:

1 - سارة بنت جماز السحيمي رئيساً للمجلس "مستقل".

2 - يزيد بم عبدالرحمن الحميد نائباً للرئيس "غير تنفيذي".

3 - خالد بن عبدالله الحصان عضواً "تنفيذي".

4 - رانيا بنت محمود نشار عضواً "غير تنفيذي".

5 - سبتي بن سليمان السبتي عضواً "غير تنفيذي".

6 - مارك ستيفن مايكبيس عضواً "غير تنفيذي".

7 - إكسافير روبرت روليت عضواً "غير تنفيذي".

8 - هشام بن عثمان الحقيل عضواً "مستقل".

9 - سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر عضواً "مستقل".

تجدر الإشارة إلى أنه تمت الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة، حسب قرار الجمعية العامة العادية للمجموعة والمنعقدة يوم الأربعاء 4 جمادى الثاني 1444هـ الموافق 28 ديسمبر 2022م ، علماً أن الأعضاء هم:

1 - عمر بن محمد الهوشان "رئيسًا للجنة.

2 - هاشم بن عثمان الحقيل.

3 - سلطان بن عبد العزيز الدغيثر.

4 - عبد الحميد بن سليمان المهيدب.

5 - لطيفة بنت حمود السبهان.

تشكيل مجلس إدارة مجموعة تداول السعودية القابضة