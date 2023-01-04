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علي بابا

الصين توافق على خطة "آنت غروب" لجمع 1.5 مليار دولار

لوحدتها الاستهلاكية

دبي - العربية.نت
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وافق المنظمون في الصين، على خطة "آنت غروب" الشركة التابعة للملياردير جاك ما مؤسس علي بابا، لجمع 10.5 مليار يوان ما يعادل 1.5 مليار دولار لوحدتها الاستهلاكية.

ويوضح ذلك التقدم في الإصلاح الذي طالبت به الحكومة شركة التكنولوجيا المالية.

وأعطى قسم لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية الضوء الأخضر لخطة الشركة لزيادة رأسمالها إلى 18.5 مليار يوان.

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وستساهم شركة "آنت" بمبلغ 5.25 مليار يوان كجزء من الخطة، لتسيطر بذلك على نصف أسهمها بعد هذه الصفقة، في حين أن الوحدة المملوكة لمدينة هانغتشو ستمتلك 10% من الأسهم لتصبح ثاني أكبر مساهم في "آنت غروب".

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