علي بابا
الصين توافق على خطة "آنت غروب" لجمع 1.5 مليار دولار
لوحدتها الاستهلاكية
وضع القراءة
100% حجم الخط
وافق المنظمون في الصين، على خطة "آنت غروب" الشركة التابعة للملياردير جاك ما مؤسس علي بابا، لجمع 10.5 مليار يوان ما يعادل 1.5 مليار دولار لوحدتها الاستهلاكية.
ويوضح ذلك التقدم في الإصلاح الذي طالبت به الحكومة شركة التكنولوجيا المالية.
مادة اعلانية
وأعطى قسم لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية الضوء الأخضر لخطة الشركة لزيادة رأسمالها إلى 18.5 مليار يوان.
وستساهم شركة "آنت" بمبلغ 5.25 مليار يوان كجزء من الخطة، لتسيطر بذلك على نصف أسهمها بعد هذه الصفقة، في حين أن الوحدة المملوكة لمدينة هانغتشو ستمتلك 10% من الأسهم لتصبح ثاني أكبر مساهم في "آنت غروب".
اقرأ أيضاً
-
بنكا مصر والأهلي يصدران شهادات ادخار جديدة بفائدة 25%في إطار مساع لاستهداف معدلات التضخم المرتفعة شركات
-
الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثالثة مع تباطؤ التضخم في فرنساأظهرت بيانات أولية تراجع التضخم الفرنسي في ديسمبر من مستوى قياسي مرتفع في الشهر السابق أسواق المال
-
أسعار النفط تواصل الهبوط مع تنامي مخاوف الاقتصاد العالمي وكوفيد بالصينبرنت سجل أمس أكبر خسارة يومية في أكثر من 3 أشهر طاقة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية