أخيراً مؤسس شركة علي بابا يظهر.. يعيش في طوكيو منذ 6 أشهر

بعد حملة بكين على قطاع التكنولوجيا، ظهر أخيراً رجل الأعمال الصيني، جاك ما، بعدما ابتعد عن الأضواء لأشهر، ليتبين أنه يعيش في طوكيو منذ ما يقرب من 6 أشهر.

فقد أكد أشخاص على دراية بمكان وجوده، أن المؤسس المشارك لمجموعة علي بابا القابضة تخلل إقامته في اليابان برحلات إلى الريف وزيارات منتظمة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، بحسب ما أفادت صحيفة فاينانشيال تايمز أمس الثلاثاء.

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وانسحب ما، الذي كان في يوم من الأيام، أغنى وأبرز زعيم تقني في الصين، من دائرة الضوء في السنوات الأخيرة بعد أن تسبب انتقاده للحكومة الصينية في وقوعه بمشاكل مع بكين، مما أدى إلى عرقلة الطرح العام الأولي لشركة التكنولوجيا المالية العملاقة "آنت غروب"، حيث تمت مراقبة ظهوره العلني النادر منذ ذلك الحين عن كثب.

واحتفظ في طوكيو بعدد من عضويات النوادي الخاصة في المناطق بين جينزا ومارونوتشي. ووفقا لـ"فاينانشيال تايمز"، فإنه أحضر أيضاً طاهيه الشخصي وطاقم الأمن وأصبح جامعاً متحمساً للفن الحديث.

وقاد ما، الذي كان سابقاً شخصية بارزة في مؤتمرات الأعمال، تبرعات دولية واسعة النطاق من معدات الحماية وغيرها من المعدات التي يحتاجها العالم في الأيام الأولى للوباء.