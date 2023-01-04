بنكا مصر والأهلي يصدران شهادات ادخار جديدة بفائدة 25%

طرح بنكا الأهلي ومصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، شهادة ادخار جديدة بفائدة 25% لمدة عام، وهي الأعلى على مستوى القطاع المصرفي المصري، وفقا لبيانات صحافية حصل موقع "العربية.نت" على نسخة منها.

وأعلنت مصر، استهداف معدلات التضخم المرتفعة، خلال العام الجديد، كما خفضت سعر الجنيه مقابل الدولار خلال 2022، بعدما اتفقت مع صندوق النقد الدولي، خلال الشهر الماضي، على قرض بقيمة 3 مليار دولار.

مادة اعلانية

سعر الدولار في مصر يسجل ارتفاعات جديدة مقابل الجنيه.. وصل لهذه المستويات

وقد سجلت مؤشرات البورصة المصرية خسائر قوية عقب الإعلان عن الشهادات الادخارية الجديدة.

وتسعى مصر - التي تواجه أزمة في توفير الدولار منذ الحرب الروسية الأوكرانية وتأثر موارد التدفقات الدولارية - لمواجهة معدلات تضخم عالية وذلك من خلال رفع الفائدة على الجنيه، لجذب ودائع المواطنين بالعملة المحلية.

وسبق أن طرح البنكان شهادات بعائد مرتفع على الجنيه العام الماضي، بعد تحرير سعر الصرف.

وستقدم الشهادة الجديدة، فائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا.