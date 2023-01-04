الدولار يسجل ارتفاعات جديدة مقابل الجنيه المصري.. وصل إلى هذه المستويات

فيما تسيطر حالة من الارتباك على تعاملات السوق الموازي للصرف في مصر، خاصة في ظل المعروض للبيع من الدولار، سجل الدولار ارتفاعات جديدة مقابل الجنيه المصري خلال الساعات الماضية من التعاملات.

وشهد سعر صرف الدولار تحركاً كبيراً مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء بما يقرب من 60% من قيمته شراءً وبيعاً في البنوك المصرية منذ شهر مارس الماضي وحتى تعاملات يوم الثلاثاء.

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وتسببت التحركات الأخيرة للبنك المركزي المصري، وخاصة بعد إعلان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، موافقته على الحزمة التمويلية الخاصة بمصر، في تهدئة وتيرة المضاربات التي شهدتها السوق السوداء وتسببت في ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستوى 38 جنيهاً.

لكن في الوقت الحالي يجري تداول الدولار في السوق السوداء عند مستويات تتراوح ما بين 28 إلى 31 جنيهاً، وسط حالة من الارتباك وتوقف عدد كبير من التجار وإغلاق مقار عملهم والاعتماد على وسطاء دون التعامل مع الجمهور بشكل مباشر.

في السوق الرسمية، ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بقيمة قرشين خلال التعاملات الأخيرة.

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، سجل سعر صرف الدولار لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مستوى 24.68 جنيه للشراء، و24.73 للبيع.

وفي بنك قناة السويس، سجل سعر الدولار 24.69 جنيه للشراء، و24.79 جنيه للبيع.

أما في البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي - مصر، مستوى 24.72 جنيه للشراء، و24.79 جنيه للبيع، أما في البنك المصري الخليجي فسجل 24.76 جنيه للشراء، و24.79 جنيه للبيع.

ولدى البنك المركزي المصري، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري إلى مستوى 24.68 جنيه للشراء، و24.76 جنيه للبيع.

على صعيد العملات الرئيسية، فقد سجل اليورو تبايناً في التعاملات الأخيرة.

ولدى بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف العملة الأوروبية عند مستوى 26 جنيه للشراء، و26.41 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو، لدى البنك التجاري الدولي - مصر، مستوى 26.04 جنيه للشراء، و26.49 جنيه للبيع.

وفي "المركزي" المصري، سجلت متوسطات أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري مستوى 26.36 جنيه للشراء، و26.45 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مستوى 29.37 جنيه للشراء، و29.88 جنيه للبيع، فيما بلغ لدى البنك المركزي المصري مستوى 29.75 جنيه للشراء، و29.84 جنيه للبيع.

عربياً، سجل سعر صرف الريال السعودي لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مستوى 6.56 جنيه للشراء، و6.57 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتي عند مستوى 6.72 جنيه للشراء، و6.73 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف الدينار الكويتي عند مستوى 77.87 جنيه للشراء، و80.89 جنيه للبيع.