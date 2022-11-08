العملة المصرية تواصل خسائرها.. الدولار يقفز إلى هذا المستوى مقابل الجنيه

سجل الدولار ارتفاعات جديدة مقابل الجنيه المصري في تعاملات صباح اليوم الثلاثاء، حيث تراوحت أسعار الصرف في البنوك المصرية بين 24.37 جنيهاً كأعلى سعر صرف للدولار، مقابل نحو 24.30 جنيهاً كأقل سعر لصرف الدولار.

ووفق التراجعات الأخيرة، فقد بلغت خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار نحو 24% منذ قرار البنك المركزي المصري بالانتقال إلى سعر صرف مرن بشكل دائم في نهاية أكتوبر الماضي، كما انخفض بنسبة تقترب من 55% منذ التعويم الأول في مارس الماضي.

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وعلى الرغم من من استمرار النزيف، لكن التوقعات تشير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حالة من الاستقرار في سعر صرف الدولار، وخاصة بعد بدء تلقي الحكومة المصرية حزمة التمويل التي تم الإعلان عنها خلال الأيام الماضية، والتي تبلغ 9 مليارات دولار، من بينها 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

في سوق الصرف، فقد سجل أعلى سعر لصرف الدولار في بنك الاستثمار العربي عند مستوى 24.30 جنيهاً للشراء، مقابل نحو 24.35 جنيهاً للبيع.

وفي بنوك أبوظبي الإسلامي وبنك مصر إيران للتنمية، ارتفع سعر صرف الدولار إلى نحو 24.29 جنيهاً للشراء، مقابل نحو 24.35 جنيهاً للبيع.

وصعد سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء لدى البنك المركزي المصري إلى مستوى 24.28 جنيهاً للشراء، مقابل نحو 24.37 جنيهاً للبيع.

وفي 17 بنك بقيادة بنك المشرق والأهلي المتحد، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 24.25 جنيهاً للشراء، مقابل نحو 24.35 جنيهاً للبيع.

وكان أقل سعر صرف الدولار لدى 4 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستوى 24.20 جنيهاً للشراء، مقابل نحو 24.30 جنيهاً للبيع.

وعلى صعيد العملات الرئيسية الأخرى، فقد ارتفع سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 24.12 جنيهاً للشراء، و24.22 جنيهاً للبيع.

كما ارتفع لدى بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، إلى نحو 23.52 جنيهاً للشراء، و24.16 جنيهاً للبيع.

وارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 27.53 جنيهاً للشراء، و27.64 جنيهاً للبيع.

لكنه تراجع في بنوك الأهلي المصري وبنك مصر إلى مستوى 26.92 جنيهاً للشراء، و27.59 جنيهاً للبيع.

عربياً، فقد تراجع سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري لدى البنك المركزي، إلى نحو 6.43 جنيهاً للشراء، و6.46 جنيهاً للبيع.

فيما استقر لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عند مستوى 6.42 جنيهاً للشراء، و6.45 جنيهاً للبيع.