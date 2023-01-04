اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ملاذ للتأمين مناسبة
شركة ملاذ للتأمين التعاوني
سوق السعودية

"ملاذ للتأمين" تتسلم إشعاراً بترسية عقد من "العثيم القابضة"

لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفيها وأفراد عائلاتهم وذلك لمدة عام

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة ملاذ للتأمين التعاوني، عن تسلمها إشعاراً بترسية عقد تقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني من شركة عبدالله العثيم القابضة والشركات التابعة لها لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفيها وأفراد عائلاتهم وذلك لمدة عام.

وتوقعت "ملاذ للتأمين"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن تزيد قيمة العقود الإجمالية الناجمة عن هذا التعميد على 5% من إجمالي الأقساط المكتتبة لشركة "ملاذ للتأمين" للعام المالي 2021م.

وذكرت أنه من المتوقع لهذا العقد أن يكون له تأثير إيجابي على النتائج المالية لشركة ملاذ للتأمين للعام 2023م.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية يدعون للاحتجاج على عدم محاسبة الحرس الثوري أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية يدعون للاحتجاج على عدم محاسبة الحرس الثوري
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط