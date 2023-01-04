"ملاذ للتأمين" تتسلم إشعاراً بترسية عقد من "العثيم القابضة"

أعلنت شركة ملاذ للتأمين التعاوني، عن تسلمها إشعاراً بترسية عقد تقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني من شركة عبدالله العثيم القابضة والشركات التابعة لها لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفيها وأفراد عائلاتهم وذلك لمدة عام.

وتوقعت "ملاذ للتأمين"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن تزيد قيمة العقود الإجمالية الناجمة عن هذا التعميد على 5% من إجمالي الأقساط المكتتبة لشركة "ملاذ للتأمين" للعام المالي 2021م.

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وذكرت أنه من المتوقع لهذا العقد أن يكون له تأثير إيجابي على النتائج المالية لشركة ملاذ للتأمين للعام 2023م.