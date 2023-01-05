"رتال" تتفق مع "سار" على تأسيس شركة ذات غرض خاص

أبرمت شركة رتال للتطوير العمراني اتفاقية شراكة مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية- "سار"، لتأسيس شركة ذات غرض خاص مملوكة مناصفة بين الطرفين.

وقالت "رتال" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن الشركة بغرض إنشاء مجمع تجاري ترفيهي لدعم أعمال ونمو استراتيجية الشركة.

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وتتبع شركة "سار" صندوق الاستثمارات العامة، ويدخل تحتها شبكة الخطوط الحديدية السعودية التي تربط شمال المملكة بشرقها ووسطها.