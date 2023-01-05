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رتال مناسبة
شركة رتال للتطوير العمراني
سوق السعودية

"رتال" تتفق مع "سار" على تأسيس شركة ذات غرض خاص

لإنشاء مجمع تجاري ترفيهي

دبي - العربية.نت
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أبرمت شركة رتال للتطوير العمراني اتفاقية شراكة مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية- "سار"، لتأسيس شركة ذات غرض خاص مملوكة مناصفة بين الطرفين.

وقالت "رتال" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن الشركة بغرض إنشاء مجمع تجاري ترفيهي لدعم أعمال ونمو استراتيجية الشركة.

وتتبع شركة "سار" صندوق الاستثمارات العامة، ويدخل تحتها شبكة الخطوط الحديدية السعودية التي تربط شمال المملكة بشرقها ووسطها.

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