بنك أبوظبي الأول: عرض الاستحواذ على "ستاندرد تشارترد" لم يعد قائماً

قال بنك أبوظبي الأول إنه لم يعد يدرس عرضا للاستحواذ على بنك ستاندرد تشارترد، في إطار خطة كانت تهدف إلى إنشاء كيان مصرفي للأسواق الناشئة بأصول تبلغ قيمتها أكثر من تريليون دولار.

وكانت وكالة بلومبرغ أفادت بأن البنك الإماراتي كان يقيّم صفقة "ستاندرد تشارترد" لأكثر من 6 أشهر، حيث كان يدرس تقديم عطاء لشراء البنك الذي يتخذ من لندن مقراً له.

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وارتفع سهم "ستاندرد تشارترد" بنسبة 21% على أثر خبر الصفقة، لكن المكاسب تراجعت إلى 5.7%.

وتبلغ القيمة السوقية لـ"ستاندرد تشارترد" حوالي 23.1 مليار دولار، مقارنة بتقييم بنك أبوظبي الأول البالغ 51.9 مليار دولار.

ولو تمت الصفقة لكان البنك الناشئ عنها بأصول تتجاوز التريليون دولار.

وقال رئيس قسم الأفراد والحسابات الخاصة في الرمز كابيتال، مروان شراب، إن قدرة بنك أبوظبي الأول على التوسع خارج الإمارات وخارج المنطقة، تشير إلى طموحه الكبير لزيادة حجم البنك وزيادة الاستحواذات في الوقت الحالي.

وأضاف شراب في مقابلة مع "العربية"، أنه من المحتمل أن يسعى "أبوظبي الأول" للاستحواذ على بنوك عالمية أخرى بعد إلغاء صفقة "ستاندرد تشارترد".

وأشار إلى أن القطاع البنكي في الإمارات هو المؤهل أكثر لمثل تلك الاستحواذات في منطقة الخليج حالياً.