بنوك
أرباح "جي بي مورغان" الفصلية ترتفع 6٪ بفضل قوة التداول
عوضت عن الضربة التي خلفها التراجع في إبرام الصفقات
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلن بنك جي بي مورغان اليوم الجمعة، عن ارتفاع بنسبة 6٪ في أرباح الربع الرابع، حيث عوض أداء أفضل من المتوقع من متداولي البنك عن الضربة التي خلفها التراجع في إبرام الصفقات.
قال البنك إن أرباح الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر، بلغت 11 مليار دولار أو 3.57 دولار للسهم، مقارنة مع 10.4 مليار دولار أو 3.33 دولار للسهم قبل عام، بحسب "رويترز".
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
هل يفلت اقتصاد ألمانيا من الركود؟نما بنسبة 1.9% خلال عام 2022 اقتصاد
-
%60 من شركات العقارات في "الريفيرا الفرنسية" تتجاهل العقوبات ضد روسيابحلول أغسطس الماضي، كانت فرنسا قد جمدت أصولًا روسية بقيمة 1.2 مليار يورو الأسواق العقارية
-
"سيمنس للطاقة" تعتزم توسيع التعاون مع العراقتطوير مشاريع بقدرة تزيد عن 6 غيغاواط في السنوات الخمس المقبلة طاقة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية