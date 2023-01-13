أرباح "جي بي مورغان" الفصلية ترتفع 6٪ بفضل قوة التداول

أعلن بنك جي بي مورغان اليوم الجمعة، عن ارتفاع بنسبة 6٪ في أرباح الربع الرابع، حيث عوض أداء أفضل من المتوقع من متداولي البنك عن الضربة التي خلفها التراجع في إبرام الصفقات.

قال البنك إن أرباح الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر، بلغت 11 مليار دولار أو 3.57 دولار للسهم، مقارنة مع 10.4 مليار دولار أو 3.33 دولار للسهم قبل عام، بحسب "رويترز".