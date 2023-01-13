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بنك جي بي مورغان
بنك جي بي مورغان
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أرباح "جي بي مورغان" الفصلية ترتفع 6٪ بفضل قوة التداول

عوضت عن الضربة التي خلفها التراجع في إبرام الصفقات

دبي - العربية.نت
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أعلن بنك جي بي مورغان اليوم الجمعة، عن ارتفاع بنسبة 6٪ في أرباح الربع الرابع، حيث عوض أداء أفضل من المتوقع من متداولي البنك عن الضربة التي خلفها التراجع في إبرام الصفقات.

قال البنك إن أرباح الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر، بلغت 11 مليار دولار أو 3.57 دولار للسهم، مقارنة مع 10.4 مليار دولار أو 3.33 دولار للسهم قبل عام، بحسب "رويترز".

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