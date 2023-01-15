تعيين رئيس تنفيذي جديد لشركة ماجد الفطيم القابضة

أعلنت شركة "ماجد الفطيم" لتطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه، عن تعيين أحمد جلال إسماعيل بمنصب الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة.

ويخلف إسماعيل آلان بجاني الذي تولى هذا المنصب لمدة 8 أعوام. ويشغل إسماعيل منصب الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم العقارية، حيث يتولى مسؤوليات إدارة مراكز التسوق والفنادق والمجتمعات وإدارة المشاريع التابعة للشركة.

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وشغل إسماعيل قبلها مناصب الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للمشاريع ونائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية في ماجد الفطيم القابضة.

وقال أحمد جلال إسماعيل وفق بيان الشركة: "إن الانضباط المالي والحوكمة القوية لشركة ماجد الفطيم يؤهلانها لمواصلة تحقيق القيمة المستدامة وتنفيذ رؤيتها".

وتواصل شركة ماجد الفطيم تحقيق نتائج ايجابية. فبعد الانتعاش الاقتصادي الذي شهده قطاعا التجزئة والترفيه، أعلنت الشركة عن تحقيق إيرادات بقيمة 18 مليار درهم في النصف الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 15% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021.

وارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 18% لتصل إلى 1.9 مليار درهم إماراتي. وجاء ذلك نتيجة للأداء القوي للشركة مدفوعًا بجهود التنويع والتركيز المستمر على كفاءة التكلفة والحجم. وتواصل المجموعة الحفاظ على ميزانية عمومية قوية مع إجمالي أصول تقدر قيمتها بحوالي 62.9 مليار درهم، وصافي قروض بمبلغ 11.2 مليار درهم.