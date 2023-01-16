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ثمار القابضة مناسبة
شركة ثمار التنمية القابضة
سوق السعودية

خسائر "ثمار" تتراجع 35% إلى 1.1 مليون ريال في الربع الثاني من 2021

سجلت خسائر متراكمة بنحو 68.95 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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تراجعت خسائر شركة ثمار التنمية القابضة بنسبة 35.27% في الربع الثاني من 2021، إلى نحو 1.13 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 1.74 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وانخفضت خسائر الشركة بنسبة 14.8% في الربع الثاني من 2021، مقارنة بخسائر نحو 1.32 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وأرجعت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، تراجع الخسائر في الربع الثاني من 2021، على أساس سنوي، إلى انخفاض المصروفات العمومية والإدارية، وارتفاع الإيرادات الأخرى.

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وخلال النصف الأول من 2021، انخفضت خسائر "ثمار" بنسبة 33.37% إلى نحو 2.45 مليون ريال، مقابل 3.68 مليون ريال خسائر الفترة المماثلة من 2020.

وسجلت الشركة خسائر متراكمة بنحو 68.95 مليون ريال بنهاية النصف الأول من 2021، تمثل نسبة 68.95% من رأس المال البالغ 100 مليون ريال.

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