خسائر "ثمار" تتراجع 35% إلى 1.1 مليون ريال في الربع الثاني من 2021
سجلت خسائر متراكمة بنحو 68.95 مليون ريال
تراجعت خسائر شركة ثمار التنمية القابضة بنسبة 35.27% في الربع الثاني من 2021، إلى نحو 1.13 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 1.74 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.
وانخفضت خسائر الشركة بنسبة 14.8% في الربع الثاني من 2021، مقارنة بخسائر نحو 1.32 مليون ريال في الربع الأول من 2021.
وأرجعت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، تراجع الخسائر في الربع الثاني من 2021، على أساس سنوي، إلى انخفاض المصروفات العمومية والإدارية، وارتفاع الإيرادات الأخرى.
وخلال النصف الأول من 2021، انخفضت خسائر "ثمار" بنسبة 33.37% إلى نحو 2.45 مليون ريال، مقابل 3.68 مليون ريال خسائر الفترة المماثلة من 2020.
وسجلت الشركة خسائر متراكمة بنحو 68.95 مليون ريال بنهاية النصف الأول من 2021، تمثل نسبة 68.95% من رأس المال البالغ 100 مليون ريال.
-
شركة مصرية تبدأ تصنيع عربات قطارات المترو خلال النصف الأول من 2023العقد الأول الذي وقعته شركة "نيرك" مع "مترو الأنفاق" يتضمن تصنيع 340 عربية شركات
-
اتفاقية بين "إس كيه" الكورية و"مبادلة" الإماراتية لإنشاء سوق طوعية للكربونيمكن الشركات من تبادل أرصدة الكربون المعتمدة من قبل كيانات خاصة شركات
-
الإمارات وأميركا تشكلان لجنة لإدارة شراكتهما الاستراتيجية للاستثمار في الطاقة النظيفةالبدء بتخصيص 20 مليار دولار كمرحلة أولى لإنتاج 15 غيغاواط من الطاقة النظيفة طاقة