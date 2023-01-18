سوق السعودية
"عطاء التعليمية" تجدد اتفاقية تسهيلات مع "الأهلي السعودي" بـ 50 مليون ريال
بهدف تمويل رأس المال العامل عند الحاجة
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت شركة عطاء التعليمية عن تجديد اتفاقية تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك الأهلي السعودي، بقيمة 50 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن مدة التمويل سنة، وإنه بهدف تمويل رأس المال العامل عند الحاجة.
مادة اعلانية
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر.
غداء عمل اقتصاد أميركا أرباح "غولدمان ساكس" الفصلية تتراجع 69% "و"مورغان ستانلي" تهبط إلى 2.1 مليار دولار
وأشارت إلى أنه لا يوجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.
اقرأ أيضاً
-
8 دول ستمثل نصف الزيادة السكانية عالميا حتى 2050.. بينها بلد عربي!الهند تجاوزت الصين بـ 5 ملايين شخص قصص اقتصادية
-
التضخم يتباطأ بمنطقة اليورو إلى 9.2% في ديسمبربفضل استمرار تراجع أسعار الطاقة بعد بلوغها مستويات قياسية اقتصاد
-
سيناريو مرعب لـ"كوفيد" في الصين.. الوفيات قد تصل عشرات الآلاف يومياًدراسة: الوفيات قد تشهد ارتفاعاً إلى 36000 حالة يومياً قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية