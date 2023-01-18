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سوق السعودية

"عطاء التعليمية" تجدد اتفاقية تسهيلات مع "الأهلي السعودي" بـ 50 مليون ريال

بهدف تمويل رأس المال العامل عند الحاجة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة عطاء التعليمية عن تجديد اتفاقية تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك الأهلي السعودي، بقيمة 50 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن مدة التمويل سنة، وإنه بهدف تمويل رأس المال العامل عند الحاجة.

وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر.

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وأشارت إلى أنه لا يوجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.

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