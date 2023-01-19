مساهمو "عطاء التعليمية" يقرون توزيع 10% أرباحاً نقدية

وافق مساهمو شركة عطاء التعليمية، خلال اجتماع الجمعية العامة العادية، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2022، بقيمة إجمالية نحو 42.087 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم، إن حصة السهم من التوزيع ريال للسهم، وبنسبة 10% من رأس المال المدفوع.

مادة اعلانية

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، كما سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقا.

ووافق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 يوليو 2022.