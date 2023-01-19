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شركات

هيئة الصناعة الكويتية تنذر "أجيليتي" بعدم تجديد أو تمديد بعض عقود التأجير

طلبت منها إخلاء وتسليم المواقع محل العقود خلال أسبوع

الكويت - رويترز
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قالت شركة أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية، اليوم الخميس، إنها تسلمت أمس، إنذارات رسمية من الهيئة العامة للصناعة، تفيد بعدم رغبة الهيئة في تجديد أو تمديد خمس عقود تأجير مع الشركة، طالبة إخلاء وتسليم المواقع محل العقود خلال أسبوع من تاريخ الإعلان.

وأضافت الشركة في بيان، أنها تتحفظ على ما ورد في الإنذارات، مؤكدة عزمها "استكمال الإجراءات القانونية اللازمة" لإثبات حقها في امتداد العقود المبرمة بشأن هذه المواقع.

وذكرت "أجيليتي" أنها ترى "أن عقود المواقع التي تطلب الهيئة إخلاءها قد تم تجديدها فعليا وفق القانون ووفق بنود العقود سالفة الذكر".

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وأشار البيان إلى أنه لا يمكن تقدير الأثر المالي لهذه الخطوة في الوقت الراهن، غير أن هذه الأراضي وبتقييم مبدئي وعلى أساس معدل البيانات الحالية تشكل حوالي 3.5% أي 43 مليون دينار (140.84 مليون دولار) من إيرادات الشركة المجمعة.

كما تشكل أيضا حوالي 16%، بما يعادل 39 مليون دينار، من الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، فيما القيمة الدفترية لهذه الأراضي تشكل حوالي 6% من أصول الشركة.

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