سوق السعودية
"باتك للاستثمار" تقرر عدم تجديد عقد عمل "عبدالله الشهراني" الرئيس التنفيذي
تاريخ سريان الاستقالة 1 يونيو 2023
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية عن قرار مجلس إدارتها بالموافقة على عدم تجديد عقد العمل الموقع مع عبدالله بن حسين بن سعيد آل حسان الشهراني والذي ينتهي بتاريخ 31 مايو 2023م، بمنصب الرئيس التنفيذي.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب الاستقالة يرجع إلى رغبة الشركة بعدم تجديد عقد العمل.
مادة اعلانية
وأضافت أن تاريخ سريان الاستقالة 1 يونيو 2023.
اقرأ أيضاً
-
الشركات الأكثر توفيراً للوظائف في اليابان غير قادرة على زيادة الأجوردفعت الأجور الثابتة على مر السنين الأسر إلى تخفيف الإنفاق اقتصاد
-
"سبعين" للاستثمار: عام 2023 سيرتكز على اختيار الأسهم الصحيحةاستبعد عبد العزيز السيف، المؤسس والشريك في "سبعين" للاستثمار، في مقابلة مع "العربية"، حدوث ارتفاع كبير في السوق السعودية هذا العام، مشيرا إلى أن ... جرس الإغلاق
-
"&e" الإماراتية: استثمارنا في فودافون استراتيجي وهناك إمكانية لزيادتهدويدار قال إن فرع مصر يشكل أقل من 10% من حيث الإيرادات والأرباح للمجموعة قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية