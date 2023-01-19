"باتك للاستثمار" تقرر عدم تجديد عقد عمل "عبدالله الشهراني" الرئيس التنفيذي

أعلنت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية عن قرار مجلس إدارتها بالموافقة على عدم تجديد عقد العمل الموقع مع عبدالله بن حسين بن سعيد آل حسان الشهراني والذي ينتهي بتاريخ 31 مايو 2023م، بمنصب الرئيس التنفيذي.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب الاستقالة يرجع إلى رغبة الشركة بعدم تجديد عقد العمل.

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وأضافت أن تاريخ سريان الاستقالة 1 يونيو 2023.