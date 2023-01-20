"طاقة" الإماراتية تزيد حصصها في محطة الطويلة إلى 70%

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، اليوم الجمعة، عن استحواذها على حصّة في الشركة المسؤولة عن تشغيل وصيانة محطة "الطويلة بي"، فضلا عن استحواذها على حصة إضافية في المحطة نفسها.

وأوضحت الشركة في بيان، أنه كجزء من صفقة الاستحواذ، التي بلغت قيمتها ما يقارب من 65 مليون دولار، أكملت "طاقة" استحواذها على كامل حصص شركة "بي تي يو" للطاقة في محطة "الطويلة بي" وذلك من الجهات المسؤولة عن تصفية هذه الشركة.

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ووفقا للبيان، شملت الصفقة، استحواذ "طاقة" على حصّة 10% إضافية من حصص شركة "الطويلة آسيا للطاقة" (تابكو)، المالكة لمحطة "الطويلة بي"، وبذلك ازدادت الحصة الإجمالية لـ "طاقة" في (تابكو) إلى 70%.

وإضافة إلى ذلك، استحوذت "طاقة" على حصة 25% في شركة "آسيا جلف باور سيرفس المحدودة"، وهي شركة التشغيل والصيانة العائدة لـ"تابكو".

وقال المدير التنفيذي لقطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في "طاقة"، فريد العولقي، إن "الشركة لديها خطط طموحة لتحقيق النمو في أعمالها في قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه داخل دولة الإمارات"، مشيرا إلى أن عملية الاستحواذ الجديدة، هي خطوة نحو تحقيق هذا الطموح".

يشار إلى أن القدرة الإجمالية لتوليد الكهرباء لمحطة "الطويلة بي" تبلغ 2.2 غيغاواط، والقدرة الإجماليّة لتحلية المياه تبلغ 162 مليون غالون يوميا.