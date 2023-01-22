سوق السعودية
"الصحة" السعودية ترسي مشروعاً على "دار المعدات" بـ173.5 مليون ريال
مدة العقد 5 سنوات
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أعلنت شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن تلقيها الموافقة على ترسية منافسة لمشروع الصيانة والنظافة والتشغيل غير الطبي لمستشفى الولادة والأطفال بالدمام مع وزارة الصحة، بقيمة 173.5 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن المشروع يتضمن الصيانة والنظافة والتشغيل غير الطبي لمستشفى الولادة والأطفال بالدمام مع وزارة الصحة، ومدة تنفيذه 5 سنوات.
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وتتوقع الشركة أن ينعكس الأثر المالي للمشروع خلال الربع الرابع من العام المالي 2023م.
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