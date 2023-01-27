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LVMH (رويترز)
برنار أرنو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة LVMH (رويترز)
سلع فاخرة

مجموعة LVMH للسلع الفاخرة تسجل مبيعات قياسية في 2022

قفز صافي الربح 17٪ إلى 14 مليار يورو (15.2 مليار دولار)

دبي - العربية.نت
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ارتفعت مبيعات مجموعة LVMH للسلع الفاخرة بنسبة 9٪ في الربع الرابع من العام الماضي، جراء الطلب القوي من المتسوقين في أوروبا والولايات المتحدة خلال موسم العطلات، ما ساعد جزئيًا على تعويض التراجع في الصين.

قالت أكبر مجموعة للسلع الفاخرة في العالم، والتي تشمل علاماتها التجارية لوي فيتون وجيفنشي وتاغ هوير، إن مبيعات 2022 ارتفعت بنسبة 23٪ لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 79 مليار يورو (86 مليار دولار)، وقفز صافي الربح 17٪ إلى 14 مليار يورو (15.2 مليار دولار) وهو أيضا مستوى قياسي، بحسب "رويترز".

وصلت المبيعات إلى 22.7 مليار يورو (24.65 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، مع زيادة بنسبة 9٪، وهو ما يفوق توقعات المحللين لنمو بنسبة 7٪.

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قال رئيس المجموعة برنار أرنو، الذي يتربع على عرش أغنى أغنياء العالم، إنه إذا استمرت الاتجاهات التي نشهدها منذ بداية 2023، فسيكون "عاما آخر جيدا للغاية"، وفق ما نقلته "رويترز".

وأضاف: "تستمر منتجاتنا في تحقيق مبيعات بشكل جيد للغاية على الرغم من صعوبة العثور عليها"، مشيرًا إلى الطابع الحصري للأزياء والإكسسوارات الفاخرة الخاصة بالمجموعة.

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