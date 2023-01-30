أرباح "البحري" تقفز 528.5% إلى 578.12 مليون ريال في الربع الرابع

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" تحقيق أرباح صافية في الربع الرابع من 2022، بلغت قيمتها 578.12 مليون ريال، مقابل 91.98 مليون ريال، في الربع الرابع من 2021، بنمو 528.53%.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن أرباحها على أساس فصلي نمت بنسبة 114.22%، حيث كانت في الربع السابق 269.87 مليون ريال.

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وأرجعت الشركة السبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الايرادات وذلك نتيجة تحسن أداء عدة قطاعات وبالاخص قطاع نقل النفط الخام والذي ارتفعت ايراداته بمبلغ 764 مليون ريال، وقطاع نقل الكيماويات والذي ارتفعت ايراداته بمبلغ 344 مليون ريال، وذلك نتيجة تحسن أسعار النقل بالإضافة إلى زيادة عمليات النقل وإضافة سفن جديدة لأسطول البحري.

وقالت إن الايرادات الأخرى ارتفعت بقيمة 147 مليون ريال خلال هذا الربع مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق مدعومة بتحقيق مكاسب رأسمالية بقيمة 154 مليون ريال من بيع سفن ضمن خطة تحديث الأسطول.

وذكرت أن الارتفاع في المصروفات التمويلية بمبلغ 68 مليون ريال خلال هذا الربع مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، حد من الارتفاع في صافي الربح.

وخلال عام 2022، نمت أرباح "البحري"، 440.93%، إلى 1.04 مليار ريال، مقابل 192.43 مليون ريال في 2021.