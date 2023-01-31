تابعة لـ"الكيميائية" السعودية تحصل حقوق حصرية لدواء "روكسوليتينيب" لعلاج الأورام

أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة من خلال قطاعها الدوائي المتمثل بشركة أجا للصناعات الدوائية "أجا فارما" وشركة "بايوفنتشر"، شركة تابعة لشركة "جلوبال ون هيلث كير القابضة"، عن توقيع اتفاقية حصرية للحصول على حقوق الترخيص لدواء "روكسوليتينيب"، المستخدم لعلاج بعض أنواع الأورام.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنه بموجب هذه الاتفاقية، سيكون لدى شركة "أجا فارما" حقوق حصرية لتسويق دواء "روكسوليتينيب" في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ودول المشرق العربي، إضافة إلى حقوق نقل التكنولوجيا في المستقبل لتصنيع الدواء في المملكة العربية السعودية.

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وأضافت أن شركة أجا فارما تهدف إلى تعزيز مكانتها في السوق السعودي والعالمي في مجال صناعة الأدوية الخاصة بالأورام والسكري لسد الاحتياج بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتوطين الأدوية المتخصصة ذات القيمة المضافة.

وأشارت إلى أن توقع الاتفاقية تم اليوم الثلاثاء، في جناح هيئة الصادرات السعودية على هامش معرض الصحة العربي 2023.