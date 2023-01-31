"نادك" تدشن استراتيجيتها الجديدة وتوقع 11 اتفاقية

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"، عن تدشين استراتيجيتها الجديدة 2023-2027م (تحت شعار فجر جديد).

وذكرت "نادك" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم، أن الخطة الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز موقفها في أسواق الأغذية والمستهلكين على المستويين المحلي والإقليمي، على النحو الذي سيمكن من نمو أعمال الشركة الحالية وتوسيع نطاق منتجات الشركة بالدخول في أنشطة جديدة.

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وتسعى "نادك" للتحول إلى شركة غذائية متكاملة تستهدف الوصول إلى حجم مبيعات بـ6 مليارات ريال في العام 2027، وللوصول إلى المستهدف سيتم وضع خطة مالية لإعادة الهيكلة المالية ورفع الملاءة المالية لتمكينها من تنفيذ خططها الاستراتيجية والتشغيلية ودعم أنشطتها المستقبلية.

وحددت الشركة أبرز المستهدفات التي تسعى تحقيقها، وهي التوسع في عمليات الإنتاج والتوزيع وتطوير المنتجات لتعزيز مكانتها ورفع حصتها في أسواق الألبان والعصائر، تحقيقاً للربح والنمو المستدام، والتوسع في قطاع الخضار والفواكه، وتعزيز الزراعة التعاقدية مع كبار وصغار المزارعين في كافة أنحاء المملكة، بهدف ضمان استمرارية تدفق المنتجات الزراعية وبجودة عالية للمستهلكين.

وتستهدف الدخول في قطاع اللحوم الحمراء، والعمل على أعلى المعايير عبر كافة سلاسل الإمداد لضمان وصول منتجات عالية الجودة للمستهلكين وبالخيارات المناسبة، والريادة في توفير بذور عالية الجودة كإنتاج تقاوي البطاطس وبذور القمح، وكذلك تبنّي طاقة نظيفة وخضراء مستدامة، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار في مجال تطوير الإنتاج، والتركيز على الكفاءة وترشيد التكاليف.

وكشفت "نادك" عن توقيع نحو 11 اتفاقية مع الجهات الحكومية والخاصة، ومؤسسات القطاع غير الربحي جاءت كالتالي:ح

1- اتفاقية الشراكة المبرمة بين شركة "نادك" ومجموعة لحاء السعودية، تهدف إلى تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة من قبل كلا الطرفين لإنتاج تقاوي البطاطس وإكثارها في السعودية.

2- اتفاقية الشراء المبرمة بين شركة "نادك" وشركة "بيور هارفست" للمزارع الذكية، وتهدف إلى شراء منتجات الشركة من الخضار والفواكه وتسويقها، وسيكون لنادك الحق ببيع المنتجات تحت علامتها التجارية باستخدام إمكانياتها التسويقية والبيعية.

3- مذكرة التفاهم المبرمة بين شركة "نادك" والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك"، لإعادة تدوير المخلفات الحيوية.

4- مذكرة التفاهم المبرمة بين شركة "نادك" وجمعية منتجي الزيتون، وتهدف إلى تحقيق التعاون في تقديم الاستشارات لمزارعي الزيتون، كما تسعى إلى تحسين معايير الجودة من خلال تطبيق أفضل الممارسات في الإنتاج والتسويق، وسيتضمن التعاون كلا من: التسميد، والري والتقليم ومراقبة نمو النباتات والتطعيم، والزيارات الميدانية.

5- مذكرة التفاهم المبرمة بين شركة "نادك" وصندوق التنمية الزراعية، لتطوير أداء القطاع الزراعي من خلال التدريب التعاوني في مجالات المشاريع الزراعية.

6- مذكرة التفاهم المبرمة بين شركة "نادك" ومعهد الصناعات الغذائية، لإعداد وتدريب الكوادر السعودية في مجال الإنتاج الغذائي والحيواني

7- مذكرة التفاهم المبرمة بين "نادك" ومجموعة "إليون للموارد" لاستزراع الغطاء النباتي في الصحراء، وذلك لتعزيز الزراعة المستدامة بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

8- مذكرة التفاهم بين "نادك" و"ميراكل تري" للعلوم الحية حيث تهدف إلى تطوير مجالات الزراعة التعاقدية.

9- مذكرة التفاهم المبرمة بين شركة "نادك" وبنك الطعام السعودي "إطعام"، وتهدف إلى حفظ النعمة كجزء من المسؤولية الاجتماعية.

10- مذكرة التفاهم المبرمة بين شركة "نادك" والمركز الوطني للنخيل والتمور، بهدف الاستفادة من التمور في الصناعات التحويلية.

11- مذكرة تعاون بين شركة "نادك" والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وتهدف للمساهمة في تعزيز الغطاء النباتي في مناطق المملكة.