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سوق دبي

تراجع الأرباح الفصلية لشركة سوق دبي المالي 11% إلى 58 مليون درهم

الأرباح السنوية ترتفع 43% إلى 147 مليون درهم

دبي - العربية.نت
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تراجعت الأرباح الفصلية لشركة سوق دبي المالي بـ11% إلى 58 مليون درهم.

وعلى مدار العام الماضي بأكمله، سجلت الشركة ارتفاعا في أرباحها بـ43% إلى 147 مليون درهم.

وجاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين عند 120 مليون درهم.

وعزت الشركة ارتفاع أرباحها إلى ارتفاع رسوم عمولات التداول بـ19% إلى 200 مليون درهم.

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