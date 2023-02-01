تراجع الأرباح الفصلية لشركة سوق دبي المالي 11% إلى 58 مليون درهم

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة سوق دبي المالي بـ11% إلى 58 مليون درهم.

وعلى مدار العام الماضي بأكمله، سجلت الشركة ارتفاعا في أرباحها بـ43% إلى 147 مليون درهم.

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وجاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين عند 120 مليون درهم.

وعزت الشركة ارتفاع أرباحها إلى ارتفاع رسوم عمولات التداول بـ19% إلى 200 مليون درهم.