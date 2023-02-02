تكنولوجيا
عدد مستخدمي تطبيق "ChatGPT" للدردشة الأسرع نموا في التاريخ
وصل إلى 100 مليون مستخدم نشط شهريا في يناير
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تشير التقديرات إلى أن تطبيق "ChatGPT" الموقع الشهير من "OpenAI" قد وصل إلى 100 مليون مستخدم نشط شهريا في يناير الماضي، بعد شهرين فقط من إطلاقه، الأمر الذي يجعله الموقع الأسرع نموا في التاريخ، وفقا لتقرير أجراه UBS.
وذكر التقرير أن 13 مليون زائر في المتوسط استخدم "ChatGPT" يوميا في يناير، أي أكثر من ضعف مستويات ديسمبر الماضي.
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وأعلنت شركة "OpenAI" عن اشتراك شهري قدره 20 دولارا، مبدئيًا للمستخدمين في الولايات المتحدة فقط، مشيرة إلى أنها ستوفر خدمة أكثر استقرارا وأسرع، بالإضافة إلى فرصة تجربة ميزات جديدة.
يُذكر أن "ChatGPT" للدردشة يجيب على أسئلة وطلبات المستخدمين باستخدام الذكاء الاصطناعي، وقادر على حل مسائل رياضيات معقدة، وكتابة رموز برمجة أيضا.
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