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شركة اتصالات الإماراتية (e&)
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"اتصالات الإماراتية" تزيد حصتها في مجموعة فودافون إلى 13%

أصبحت تستحوذ على 3537.7 مليون سهم

دبي - العربية.نت
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كشفت مجموعة الإمارات للاتصالات &e عن زيادة حصتها في مجموعة فودافون إلى 3537.7 مليون سهم، تمثل 13% من رأس مال الشركة باستثناء أسهم الخزينة.

وأوضحت المجموعة في بيان، اليوم الجمعة، أن الهدف من الاستثمار يبقى كما تم الإعلان عنه في في 14 مايو 2022.

وكانت "اتصالات الإماراتية" رفعت خلال يناير الماصي حصتها في مجموعة فودافون إلى 3272 مليون سهم، والتي تمثل 12% من رأس مال الشركة.

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وبيّنت المجموعة سابقاً أن الهدف من الاستثمار في "فودافون"، هو الاستفادة من خبراتها العالمية، لافتة إلى أنها تدعم مجلس إدارة الشركة واستراتيجيتها التي أعلنت عنها في 2021، ولا تسعى لتمثيل في مجلس الإدارة.

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر مطلعة، أن مجموعة الإمارات للاتصالات، تستكشف إمكانية الاستثمار في أعمال "فودافون بي إل سي" الإفريقية، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تعزيز تواجدها الدولي.

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