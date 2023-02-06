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شركة وقت اللياقة لجام للرياضة
فرع تابع لشركة لجام للرياضة "وقت اللياقة"
سوق السعودية

"وقت اللياقة" تتعاون مع "برجيل" لتقديم خدمات العلاج الطبيعي في السعودية

عبر تأسيس شركة جديدة بموجب أنظمة المملكة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة"، اليوم الاثنين، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة برجيل القابضة "برجيل"، المتخصصة في تقديم خدمات الرعاية الصحية وتتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، لبدء شراكة في مجال العلاج الطبيعي وخدمات الرعاية الصحية الرياضية في المملكة العربية السعودية.

وذكرت "وقت اللياقة" في بيان على "تداول السعودية"، أنه سيتم تفعيل هذه الشراكة من خلال تأسيس شركة جديدة بموجب أنظمة المملكة، وتمتلك كل من لجام للرياضة وبرجيل القابضة حصص متساوية فيها تبلغ 50%.

وتستهدف هذه الشراكة إنشاء وتشغيل شبكة من عيادات العلاج الطبيعي، وإعادة التأهيل، والرعاية الصحية الرياضية ضمن، وخارج، مراكز الشركة في المملكة.

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كما ستشمل تقديم خدمات العلاج الطبيعي والتعافي ذات العلاقة، مع التركيز بشكل خاص على الطب الرياضي وعلاجات إعادة التأهيل المتقدمة.

وتدخل المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ توقيعها حتى الانتهاء من تأسيس الشركة الجديدة.

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