"صافولا" تعتزم شراء أسهم خزينة بحد أقصى 2.5 مليون سهم

أعلنت مجموعة صافولا، عن عزمها شراء عدد من أسهمها للاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج حوافز الموظفين طويل الأجل للمديرين التنفيذيين لمجموعة صافولا وشركاتها الفرعية.

وقالت "صافولا" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن ذلك في ضوء موافقة مجلس الإدارة على استكمال متطلبات الشرائح الثلاث القادمة، والتي يتم تخصيصها بصفة سنوية لمدة ثلاث سنوات قادمة، وذلك حسب المعايير والشروط المعتمدة للبرنامج والذي تم اطلاقه منذ العام 2020م.

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وأضافت أن عدد الأسهم المقرر شراؤها 2.5 مليون سهم، وسيتم تمويل عملية الشراء من الموارد الذاتية للشركة.

وأشارت إلى أن نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء 0.25%.

تمثل الكمية التي سيتم شراؤها بعد أخذ موافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين نسبة 0.47% من إجمالي عدد أسهم صافولا.

كانت المجموعة قد أطلقت هذا البرنامج عام 2020م وتمتلك الشركة حالياً نحو 1.31 مليون سهم ومخصصة للموظفين المستحقين حسب المعايير المعتمدة للبرنامج.

وأوضحت أن برنامج حوافز الموظفين طويل الأجل يهدف إلى استقطاب الكفاءات والكوادر المتميزة والاحتفاظ بها وتحفيزها لمزيد من الأداء مما يساهم في تحقيق أهداف مجموعة صافولا.