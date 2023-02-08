"الناقول" تعتزم طرح صكوك مرابحة مقومة بالريال السعودي

أعلنت شركة أبناء محمد حسن الناقول، عن عزمها طرح صكوك مرابحة مقومة بالريال السعودي ضمن برنامج صكوك المرابحة، بهدف دعم مشاريع الشركة.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنه سيتم تحديد قيمة الطرح في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الحين.

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وذكرت الشركة أنها عينت شركة "صكوك المالية" كمدير الترتيب الوحيد، وذلك لأغراض إنشاء وإصدار وطرح صكوك مقومة بالريال السعودي عن طريق طرح عبر الموقع الإلكتروني لـ"صكوك المالية" المصرحة من هيئة السوق المالية السعودية.

وأكدت الشركة، على أهمية قراءة نشرة الإصدار بعناية وبشكل كامل قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالاكتتاب في الصكوك.

وأوضحت أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، لافتة إلى أنها ستُعلن عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.