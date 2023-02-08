تراجع أرباح "دانة غاز" الإماراتية 42% إلى 182 مليون دولار في 2022

أظهرت النتائج المالية لشركة "دانة غاز" تراجع صافي أرباحها بنسبة 42% إلى 667 مليون درهم (182 مليون دولار) خلال العام 2022، مقارنة بأرباح نحو 1.16 مليار درهم (317 مليون دولار) في 2021.

وذكرت "دانة غاز" في بيان على سوق أبوظبي المالي، اليوم الأربعاء، أنها سجلت قبل احتساب مصادر الدخل والمخصصات الأخرى صافي أرباح مُعدلا بقيمة 718 مليون درهم (196 مليون دولار) مقارنة بنحو 469 مليون درهم (128 مليون دولار) خلال العام 2021، بزيادة نسبتها 53%.

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وأرجعت الشركة هذا النمو بفعل ارتفاع أسعار النفط والغاز والتزامها المستمر بخفض التكاليف.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 17% إلى 1.94 مليار درهم (529 مليون دولار) مقارنة بنحو 1.66 مليار درهم (452 مليون دولار) في 2021.

ويُعزى ذلك إلى ارتفاع الأسعار المحققة لبيع المنتجات والذي جاء مصحوباً بزيادة معدلات إنتاج الشركة في إقليم كردستان العراق.

وانخفضت التكاليف التشغيلية بنسبة 5% إلى 209 ملايين درهم (57 مليون دولار) خلال العام 2022، مقارنة بنحو 220 مليون درهم (60 مليون دولار) في 2021.

وسجلت "دانة غاز" خلال العام 2022 ارتفاعاً في معدل الإنتاج في إقليم كردستان العراق بنسبة 1% ليصل إلى 34.3 ألف برميل نفط مكافئ يومياً. وعقب تنفيذ مشروع إزالة الاختناقات في محطة "خورمور" لمعالجة الغاز في إقليم كردستان العراق زادت الطاقة الإنتاجية للمحطة بواقع 50 مليون قدم مكعب قياسي يومياً لتصل إلى 500 مليون قدم مكعب قياسي يومياً.

وبلغ إجمالي إنتاج الشركة في إقليم كردستان العراق مستوى قياسياً بمقدار نصف مليار قدم مكعب في يوم 14 يناير وذلك للمرة الأولى تاريخياً مما سينعكس إيجابياً على معدلات إنتاجها وإيراداتها خلال عام 2023.

وتراجع إجمالي إنتاج المجموعة بنسبة 3% ليصل إلى 60.2 ألف برميل نفط مكافئ يومياً خلال 2022، مقارنة بنحو 62.1 ألف برميل نفط مكافئ يومياً في 2021، ويعود التراجع إلى انخفاض معدل الإنتاج في مصر بنسبة 8% إلى 25.9 ألف برميل نفط مكافئ يومياً نظراً للتراجع الطبيعي في إنتاج الحقول العاملة.