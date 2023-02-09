اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بنك أبوظبي الأول
بنك أبوظبي الأول
بنوك الإمارات

بلومبرغ: "أبوظبي الأول" ما زال يدرس عرضاً للاستحواذ على "ستاندرد تشارترد"

كان أبوظبي الأول قال إنه لم يعد يدرس عرضاً للاستحواذ على البنك البريطاني

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أفادت بلومبرغ نيوز، اليوم الخميس، بأن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، لا يزال يدرس عرضا محتملا للاستحواذ على بنك ستاندرد تشارترد البريطاني.

وفي يناير الماضي، قال بنك أبوظبي الأول، إنه لم يعد يدرس عرضا للاستحواذ على بنك ستاندرد تشارترد، في إطار خطة كانت تهدف إلى إنشاء كيان مصرفي للأسواق الناشئة بأصول تبلغ قيمتها أكثر من تريليون دولار.

وكانت وكالة بلومبرغ أفادت بأن البنك الإماراتي كان يقيّم صفقة "ستاندرد تشارترد" لأكثر من 6 أشهر، حيث كان يدرس تقديم عطاء لشراء البنك الذي يتخذ من لندن مقراً له.

للمرة الثانية خلال أسبوع.. "أداني" يسدد قرضاً مقدماً بقيمة 500 مليون دولار قصص اقتصادية شركات للمرة الثانية خلال أسبوع.. "أداني" يسدد قرضاً مقدماً بقيمة 500 مليون دولار

وتبلغ القيمة السوقية لـ"ستاندرد تشارترد" حوالي 23.1 مليار دولار، مقارنة بتقييم بنك أبوظبي الأول البالغ 51.9 مليار دولار.

ولو تمت الصفقة لكان البنك الناشئ عنها بأصول تتجاوز التريليون دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هاربون من الزلزال يخرجون من منازلهم بملابس النوم أو حفاة بلا أحذية هاربون من الزلزال يخرجون من منازلهم بملابس النوم أو حفاة بلا أحذية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط