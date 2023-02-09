بلومبرغ: "أبوظبي الأول" ما زال يدرس عرضاً للاستحواذ على "ستاندرد تشارترد"

أفادت بلومبرغ نيوز، اليوم الخميس، بأن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، لا يزال يدرس عرضا محتملا للاستحواذ على بنك ستاندرد تشارترد البريطاني.

وفي يناير الماضي، قال بنك أبوظبي الأول، إنه لم يعد يدرس عرضا للاستحواذ على بنك ستاندرد تشارترد، في إطار خطة كانت تهدف إلى إنشاء كيان مصرفي للأسواق الناشئة بأصول تبلغ قيمتها أكثر من تريليون دولار.

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وكانت وكالة بلومبرغ أفادت بأن البنك الإماراتي كان يقيّم صفقة "ستاندرد تشارترد" لأكثر من 6 أشهر، حيث كان يدرس تقديم عطاء لشراء البنك الذي يتخذ من لندن مقراً له.

وتبلغ القيمة السوقية لـ"ستاندرد تشارترد" حوالي 23.1 مليار دولار، مقارنة بتقييم بنك أبوظبي الأول البالغ 51.9 مليار دولار.

ولو تمت الصفقة لكان البنك الناشئ عنها بأصول تتجاوز التريليون دولار.