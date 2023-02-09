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بنك دبي الإسلامي يحدد السعر الاسترشادي لإصدار صكوك مستدامة

عند نحو 130 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية

دبي - العربية.نت
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كشفت وثيقة مصرفية، اليوم الخميس، أن بنك دبي الإسلامي حدد السعر الاسترشادي الأولي عند نحو 130 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لإصدار صكوك مستدامة مقومة بالدولار الأميركي لأجل خمسة أعوام.

ومن المتوقع أن يجري تسعير الصكوك في وقت لاحق اليوم الخميس، وفقاً لـ"رويترز".

وكان "دبي الإسلامي" باع في نوفمبر الماضي سندات إسلامية مستدامة لأول مرة بقيمة 750 مليون دولار.

وأظهرت وثيقة وقتها أن الصكوك، التي يبلغ أجلها خمس سنوات، بيعت بسعر أعلى بواقع 155 نقطة أساس من سندات الخزانة الأميركية، منخفضة عن الهامش الاسترشادي الأولي البالغ نحو 175 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأميركية، وذلك بعد أن تجاوز الطلب 1.6 مليار دولار.

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