سوق السعودية
"أسواق العثيم" تعتزم توزيع 27.5% أرباحاً نقدية عن الربع الرابع
بحصة 2.75 ريال للسهم
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أعلنت شركة أسواق عبد الله العثيم عن موافقة مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن الربع الرابع من العام 2022، بإجمالي نحو 247.5 مليون ريال لعدد 90 مليون سهم.
وقالت "أسواق عبدالله العثيم" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 2.75 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 27.5%.
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وتكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس بتاريخ 16 فبراير 2023م والمقيدين في سجل المساهمين لدى مركز الإيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
ويكون تاريخ التوزيع 2 مارس 2023.
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