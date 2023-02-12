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شركة التنمية الغذائية
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سوق السعودية

"التنمية الغذائية" تتحول للربحية بـ 123.3 مليون ريال في الربع الرابع

والأرباح السنوية تقفز إلى 186.8 مليون ريال بدعم من صفقة "تايسون للأغذية"

دبي - العربية.نت
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تحولت شركة التنمية الغذائية إلى تحقيق صافي ربح نحو 123.33 مليون ريال في الربع الرابع من 2022، مقابل خسائر نحو 12.36 مليون ريال في الربع المماثل من 2021، وفقاً لحسابات "العربية.نت".

وأظهرت نتائج الشركة، اليوم الأحد، على "تداول السعودية"، تحقيق زيادة في صافي الربح خلال العام 2022 إلى نحو 186.8 مليون ريال مقارنة بنحو 13.6 مليون ريال في 2021، بزيادة 1277.6%.

وقالت "التنمية الغذائية"، إن صافي الربح في 2022، يتضمن صافي الربح مكاسب لمرة واحدة بلغت 101.9 مليون ريال نتيجة للشراكة الإستراتيجية مع شركة تايسون للأغذية.

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كانت "التنمية الغذائية" قد أعلنت مؤخرا عن استكمال الشراكة الإستراتيجية مع شركة تايسون للأغذية "تايسون"، حيث استحوذت تايسون على حصة تبلغ 15% في شركة التنمية الزراعية وحصة تبلغ 60% في شركة تصنيع الأغذية الممتازة.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 42.8% لتصل إلى 1.727 مليار ريال، نتيجة للنمو المستمر لجميع المنتجات والخدمات لدى الشركة.

وكانت زيادة الإيرادات مدعومة بشكل رئيسي بمبيعات الدواجن الطازجة خلال العام.

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