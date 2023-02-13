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ارتفاع سهم إمباور
إمباور
سوق دبي

أرباح "إمباور" الإماراتية ترتفع 7% إلى مليار درهم في 2022

بفضل نمو الإيرادات السنوية 13%

دبي - العربية.نت
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أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، ارتفاع صافي أرباحها في العام 2022 بنسبة 7% إلى 1.001 مليار درهم، فيما اقترح مجلس الإدارة توزيعات أرباح بقيمة 425 مليون درهم للنصف الثاني من العام.

وأوضحت المؤسسة في بيان، اليوم الاثنين، أن الإيرادات السنوية سجلت نموا بنسبة 13.3% في العام الماضي لتصل إلى 2.8 مليار درهم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"إمباور" أحمد بن شعفار، إن عام 2022 كان محطة تاريخية مهمة في مسيرة "إمباور" بعد إدراجها في سوق دبي المالي.

أرباح "إمباور" ترتفع 12% إلى 300 مليون درهم بالربع الثالث شركات سوق دبي أرباح "إمباور" ترتفع 12% إلى 300 مليون درهم بالربع الثالث

وأوضح أن "إمباور" ملتزمة بتوزيع أرباح إجمالية قدرها 850 مليون درهم سنويًا، في العامين الأولين، بشرط موافقة مجلس الإدارة والجمعية العامة.

وأضاف شعفار أن الهدف في 2023، يتركز على "ضمان عوائد مجزية ومستدامة للمساهمين، والاستثمار في زيادة أصول المؤسسة من محطات خدمات تبريد المناطق، وشبكات نقل وتوزيع الخدمات لتشمل كافة المناطق في إمارة دبي".

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