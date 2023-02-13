"معادن" تربح 9.3 مليار ريال في 2022 وتوصي بزيادة رأس المال 50% بأسهم منحة

تراجع صافي أرباح شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، بنسبة 51% في الربع الرابع من 2022، إلى نحو 1.02 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل صافي ربح نحو 2.09 مليار ريال في الربع المماثل من 2021، بتراجع 51%، وفقاً لحسابات "العربية.نت".

وارتفع صافي أرباح "معادن" بنسبة 78.26% في 2022، إلى نحو 9.32 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 5.23 مليار ريال صافي الربح في 2021.

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وأرجعت "معادن" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أسباب الارتفاع في صافي الربح خلال 2022 مقارنة بالعام 2021، إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع المحققة لكافة المنتجات ماعدا الذهب، وارتفاع الكميات المباعة لكافة المنتجات ماعدا الألومينا والألومنيوم الأساسي والذهب، وكذلك ارتفاع الدخل من ودائع لأجل بمقدار 5.7 مرة بسبب الزيادة في الاستثمارات ومعدل العائد على الودائع.

وأشارت إلى ارتفاع الإيرادات غير التشغيلية الأخرى، بالصافي بمقدار 3.8 مرة بسبب دخل من مطالبات التأمين لمرة واحدة بمبلغ 195 مليون ريال مقابل حريق محدود في مصنع الأمونيا التابع لشركة معادن للفوسفات والذي وقع خلال الربع الثاني من العام 2021.

زيادة رأس مال

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" عن توصية مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة 50% وذلك عن طريق منح أسهم مجانية من خلال رسملة نحو 12.306 مليار ريال من الاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة؛ وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سهمين يملكه المساهمون.

ويصبح رأس المال بعد الزيادة نحو 36.92 مليار ريال، مقارنة بنحو 24.61 مليار ريال قبل الزيادة، بنسبة زيادة 50%.

وتهدف الشركة من زيادة رأس المال تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة؛ بما يسهم في تعزيز خطط النمو المستقبلية.

توزيع الأرباح

وأعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2022، بناءً على حاجة الشركة لاستكمال تمويل خطة النمو الإستراتيجي والمشاريع المشتركة.

وسيتم عرض توصية المجلس بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2022م للجمعية العامة للتصويت عليها.