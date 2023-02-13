"ميدغلف": خسائر محتملة تزيد على 10% من صافي الأصول

أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف للتأمين"، أنه خلال تحليل الإدارة التنفيذية والفريق الاكتواري لوضع الشركة المالي غير المُراجع للربع الرابع للسنة المالية المنصرمة، تبيّن احتمالية تكبّدها لخسائر تزيد على 10% من صافي أصولها وفقًا لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة.

وقالت "ميدغلف للتأمين" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن ذلك قد يؤثر أيضا، في حال تحققه، بشكل سلبي على الملاءة المالية للشركة وفقًا للوائح البنك المركزي السعودي "ساما".

مادة اعلانية

وأضافت أنها لا تزال تراجع معلوماتها المالية داخليًا ومن قِبل مستشارين ومدققين خارجيين. وتتواصل أيضًا مع البنك المركزي لتقييم أثر أي انخفاض محتمل لملاءتها المالية على أنشطتها، وتدرس أيضا الإجراءات اللازمة التي قد تكون مطلوبة للوفاء بأي التزامات ذات علاقة من قِبل البنك المركزي.

كانت "تداول السعودية"، قد أعلنت عن تعليق تداول سهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف للتأمين" في السوق ابتداءً من يوم أمس الأحد، وذلك لجلسة تداول واحدة بناءً على طلب الشركة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري.