سوق السعودية
تعليق تداول سهم "ميدغلف" في السوق السعودية بناءً على طلبها
لجلسة واحدة
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أعلنت "تداول السعودية"، عن تعليق تداول سهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف للتأمين" في السوق ابتداءً من اليوم الأحد، وذلك لجلسة تداول واحدة.
وذكرت أن التعليق جاء بناءً على طلب الشركة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري.
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ويستأنف تداول السهم يوم غد الاثنين.
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