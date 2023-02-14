أرباح "أمريكانا للمطاعم" ترتفع 27.1% إلى 972 مليون ريال في 2022

أظهرت النتائج الأولية غير المدققة لشركة أمريكانا للمطاعم العالمية "بي إل سي"، ارتفاع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 27.1% في العام 2022، إلى نحو 972.1 مليون ريال (259.2 مليون دولار)، مقابل نحو 764.7 مليون ريال (203.9 مليون دولار) في 2021.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 15.9% على أساس سنوي، بفضل نمو المثل بالمثل وافتتاح مطاعم جديدة.

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وبلغت إيرادات الشركة 8.919 مليون ريال في 2022، مقابل 7.694 مليون ريال في 2021.