صافي ربح "فيرتيغلوب" يرتفع 75% إلى 1.3 مليار دولار في 2022

أعلنت شركة فيرتيغلوب، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن ارتفاع إيراداتها لعام 2022 بنسبة 52% لتصل إلى 5 مليارات دولار مقارنة بعام 2021، فيما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 59% لتصل إلى 2.5 مليار دولار، وارتفع صافي الربح المعدل بنسبة 75% ليصل إلى 1.3 مليار دولار .

كما أعلنت الشركة أيضاً عن انخفاض إيراداتها للربع الرابع من عام 2022 بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 1.1 مليار دولار، إضافة إلى انخفاض الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 27% لتصل إلى 472 مليون دولار، مدفوعة بانخفاض أسعار اليوريا وأعمال الصيانة في مصانعها بدولة الإمارات ومصر.

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وأعلنت الشركة عن توزيعات أرباح عن النصف الثاني من عام 2022 بقيمة 700 مليون دولار أو ما يعادل 0.31 درهم إماراتي للسهم الواحد، سيتم دفعها في أبريل 2023. وبذلك يصل إجمالي توزيعات الأرباح عن عام 2022 بالكامل إلى 1.45 مليار دولار.

حققت الشركة مركزاً نقدياً صافياً قدره 287 مليون دولار كما في 31 ديسمبر 2022 (نسبة صافي النقد للأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 0,1 ضعف)، مقارنة بصافي الدين البالغ 487 مليون دولار كما في 31 ديسمبر 2021 (نسبة صافي الدين للأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 0.3 ضعف)، بما يدعم فرص النمو المستقبلية وتوزيعات الأرباح المجدية.