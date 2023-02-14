"طاقة" الإماراتية تربح 8 مليارات درهم في 2022 بارتفاع 35%

ارتفع صافي أرباح شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، بنسبة 35% في 2022، إلى 8 مليارات درهم، مقابل 6 مليارات درهم في 2021.

وذكرت "طاقة" في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنها حققت أداءً جيداً مستنداً إلى تنفيذ استراتيجيتها للنمو، ومدعوماً بالأعمال المتعاقد عليها في قطاع المرافق، والتحسّن في أسعار السلع الأساسية.

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وأشارت إلى مساهمة إضافية ملحوظة من قطاع النفط والغاز، وانخفاض نفقات الاستهلاك الذي دعم بدوره نمو الدخل الصافي.

حقّقت المجموعة إيرادات بقيمة 50 مليار درهم، بزيادة قدرها 10.3% مقارنةً بالعام السابق، ونتج ذلك بشكل رئيسيّ عن الارتفاع في أسعار السلع الأساسية في قطاع النفط والغاز.

وبلغت الأرباح المعدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 20.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 6.7%. وبلغت قيمة الإنفاق الرأسمالي 3.8 مليار درهم إماراتي، بانخفاض قدره 20.1% مقارنةً بالعام الماضي.

وظفت "طاقة" استثمارات ضخمة بلغت 4.5 مليار درهم في عام 2022 (لا استثمارات في العام 2021)، لتمويل الاستحواذ على حصّة في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، ومشروع توريد الكهرباء إلى عمليات الإنتاج البحرية لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

واصلت "طاقة" تحقيق تدفقات نقديّة حرّة قوية خلال عام 2022، بلغت قيمتها 13.8 مليار درهم وإن كانت أقلّ بنسبة 22.3% مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة لانفاقها على صفقة الاستثمار في "مصدر".

بلغ إجمالي الدين 61.7 مليار درهم، مسجّلاً انخفاض من 65 مليار درهم في نهاية العام 2021، مما ساهم في التحسين الإضافي لمقاييس الائتمان للمجموعة.

وبعد إقرار النتائج المالية لعام 2022، اقترح مجلس إدارة مجموعة "طاقة" الدفعة الرابعة والأخيرة من توزيعات الأرباح النقدية المقرّرة للسنة المالية 2022 بقيمة 3.3 فلس لكلّ سهم (3,713 مليون درهم إماراتي)، وبذلك، بلغ إجمالي الأرباح النقدية الموزعة لعام 2022 قيمة 5.1 فلس لكلّ سهم (5,738 مليون درهم إماراتي).