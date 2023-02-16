بلومبرغ: مجموعة أداني تخطط لإصدار خاص من السندات عبر 3 شركات

ذكرت وكالة بلومبرغ أن مجموعة أداني الهندية تجري مباحثات مع مستثمرين محتملين لبيعهم إصدار خاص من السندات لثلاث من الشركات التابعة لها.

وأضافت الوكالة أن الخطة التي تم مناقشتها أواخر العام الماضي تهدف لجمع 1.5 مليار دولار عبر إصدار سندات لشركات أداني للطاقة الخضراء وأداني للانبعاثات بالإضافة إلى شركة أداني للموانئ والمناطق الاقتصادية الخاصة.

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وتنظر مجموعة أداني الهندية لإصدار سندات قد تصل مدة استحقاقاتها إلى 20 عاما، في امتحان لقدرة المجموعة على تأمين تمويل جديد بعد الأزمة التي تعرضت لها منذ تقرير "Hindenburg" الذي اتهمها بالتحايل المالي.