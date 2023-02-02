خسائر حادة تلحق بأسهم "أداني إنتربراسيز" بعد إلغاء الطرح الثانوي

تراجعت أسهم "أداني إنتربراسيز"، بـ10% مطلع تداولات، اليوم الخميس، بعد أن أعلنت الشركة الهندية إلغاء الطرح العام الثانوي على أسهمها بقيمة 2.5 مليار دولار بهدف حماية المستثمرين من تقلبات أسهم المجموعة.

ويمثل قرار سحب طرح الأسهم انتكاسة كبيرة لـ"أداني"، الأمر الذي دفع سندات المجموعة بالدولار إلى مستويات قريبة من التعثر مع تصاعد المخاوف بشأن مخاطر ديونها، علما أن مجموعة "أداني" لديها 34.7 مليون دولار من مدفوعات الكوبون المستحقة هذا الأسبوع على سنداتها الدولارية هذه.

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وقد محت التراجعات الحادة على أسهم الشركات التابعة للمجموعة 104 مليارات دولار من القيمة السوقية منذ صدور التقرير اللاذع من شركة "Hindenburg Research"، الذي اتهم المجموعة الهندية بالاستخدام غير السليم للملاذات الضريبية الخارجية وأثار المخاوف بشأن ارتفاع ديونها وما قابله من رد طويل من المؤسس جوتام أداني، على مزاعم الشركة الأميركية، والتي اتهمها بالاحتيال.

إلى ذلك، طلب البنك المركزي الهندي من البنوك المحلية تقديم تفاصيل حول انكشافها على شركات مجموعة أداني بحسب مصادر لوكالة "رويترز".

وتشير التقديرات إلى أن انكشاف البنوك الهندية على المجموعة، تمثل 40% من ديون المجموعة للعام المالي المنتهي في مارس 2022 والبالغة 24.5 مليار دولار.

في هذا السياق، أشارت مصادر إلى توقف ذراع إدارة الثروات لدى كل من مجموعة "Citigroup" وبنك "CREDIT SUISSE" عن قبول الأوراق المالية لمجموعة شركات جوتام أداني كضمان للقروض بالهامش حيث تكثف البنوك التدقيق في الشؤون المالية لرجل الأعمال الهندي في أعقاب مزاعم الاحتيال من قبل شركة "Hindenburg Research" البائع على المكشوف.