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سوق السعودية

"سلوشنز" توصي بتوزيع 5 ريالات للسهم أرباحاً نقدية عن 2022

إجمالي التوزيعات النقدية 594.9 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز" عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2022، بإجمالي نحو 594.9 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 118.97 مليون سهم.

وقالت "سلوشنز" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن حصة السهم من التوزيع 5 ريالات، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 50%.

وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة السنوية للشركة والذي سوف يتم الإعلان عنها لاحقا.

وارتفع صافي أرباح "سلوشنز" بعد الزكاة والضريبة بنسبة 26.53% في 2022، إلى نحو 1.05 مليار ريال، مقابل 833 مليون ريال في 2021.

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