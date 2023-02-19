"رتال" تشتري أراضي في مدينة جدة بقيمة 143.8 مليون ريال

أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني "رتال" عن شراء أراضٍ في حي المحمدية بمدينة جدة، بقيمة 143.8 مليون ريال (غير شامل ضريبة التصرفات العقارية).

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنها قررت شراء عدد من الأراضي بمساحة إجمالية 23.97 ألف متر مربع في مدينة جدة من غير أي شروط تفضيلية.

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وأضافت أنه سيتم تمويل هذه الصفقة عن طريق التسهيلات البنكية الممنوحة للشركة وموارد الشركة.

وأوضحت أنه تم الدخول في هذه الصفقة للاستفادة من موقع وخصائص هذه الأراضي بمدينة جدة، حيث تهدف إلى تطوير الأراضي بالكامل لتوفير فلل سكنية متنوعة تلبي رغبات واحتياجات العملاء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يكون لهذه الصفقة تأثير إيجابي على النتائج المالية للأعوام 2023 - 2024 - 2025.