أرباح البنك السعودي للاستثمار ترتفع 42% إلى 1.5 مليار ريال في 2022

أظهرت النتائج المالية الأولية للبنك السعودي للاستثمار "استثمار"، ارتفاع صافي أرباحه بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 42.03% في 2022، إلى 1.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 1.06 مليار ريال صافي الربح في 2021.

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن ارتفاع صافي الربح في 2022، على أساس سنوي، جاء نتيجة الارتفاع في إجمالي دخل العمليات وانخفاض في مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى.

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وأضاف أن إجمالي دخل العمليات ارتفع بنسبة 18.6% نتجت بشكل رئيسي من الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وأرباح تحويل عملات أجنبية، قابله انخفاض في مكاسب من سندات الدين والمدرجة بقيمتها العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى، ودخل أتعاب خدمات بنكية ودخل عمليات أخرى.

وأوضح البنك السعودي للاستثمار، أن إجمالي مصاريف العمليات ارتفع بنسبة 5.4% نتجت بشكل رئيسي من الارتفاع في مصاریف عمومية وإدارية أخرى، ورواتب ومصاريف الموظفين واستهلاك وإطفاء، قابله انخفاض في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى وإيجار ومصاريف مباني.