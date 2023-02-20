%69.7 ارتفاع أرباح "المعمر لأنظمة المعلومات" في 2022 لـ95.8 مليون ريال

ارتفعت أرباح شركة المعمر لأنظمة المعلومات "ام اي اس" السعودية في 2022، إلى 95.8 مليون ريال، مقابل 56.4 مليون ريال في 2021، بنسبة نمو 69.7%.

وقالت "المعمر لأنظمة المعلومات" في بيان نشر على موقع "مجموعة تداول"، إنها سجلت إيرادات مبيعات قدرها 789.62 مليون ريال في 2022، مقارنة بـ 638.82 مليون ريال في العام 2021، مسجلة نسبة نمو بلغت 24%. وتعزى الزيادة إلى النمو في العمليات الأساسية في كل قطاعات أعمال الشركة والخدمات المقدمة.

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وسجلت شركة المعمر لأنظمة المعلومات أرباحا إجمالية قدرها 202.77 مليون ريال خلال العام الحالي مقارنة بـ 166.72 مليون ريال خلال العام المنصرم مسجلة نسبة نمو قدرها 22% التي تعزى إلى الزيادة في الإيرادات والكفاءة التشغيلية.

وحققت الشركة عائدا من بيع بعض من أسهم مملوكة لها في شركة إدارات بقيمة 15.24 مليون ريال.

ويعود ارتفاع صافي الربح إلى النمو في الإيرادات والزيادة في الكفاءة التشغيلية خلال العام الحالي على الرغم من الزيادة في المصروفات التشغيلية.

وذكرت شركة المعمر لأنظمة المعلومات أنه تم أخذ مخصص بقيمة 1.7 مليون ريال خلال العام مقارنة بقيمة 18.47 مليون ريال في عام 2021م نتيجة لتحسن الملحوظ في التحصيل.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل خلال العام الحالي 98.44 مليون ريال مقارنة بـ56.21 مليون ريال خلال العام السابق مسجله زيادة بنسبة 75%.