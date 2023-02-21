أرباح البنوك السعودية ترتفع 28% إلى 62.5 مليار ريال في 2022

"الراجحي المالية": نتائج "المتقدمة للبتروكيماويات" جاءت متماشية مع القطاع

قال رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، مازن السديري، إن ارتفاع أسعار البتروكيماويات كان نسبيا ولا يمكن أن نقول إنه تم الخروج من "الغابة" كما يقال.وأضاف ...