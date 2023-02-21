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بنوك السعودية

أرباح البنوك السعودية ترتفع 28% إلى 62.5 مليار ريال في 2022

أرباح البنوك السعودية ترتفع 28% إلى 62.5 مليار ريال في 2022

دبي - العربية.نت
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ارتفعت الأرباح السنوية للبنوك السعودية بنسبة 28% إلى 62.5 مليار ريال في 2022.

- الأرباح السنوية للبنوك السعودية

حقق بنك "ساب" أرباحاً بقيمة 4.8 مليار ريال بارتفاع بـ 52%، وزادت أرباح "الأهلي السعودي" إلى 18.6 مليار ريال بنمو 47%، فيما قفزت أرباح "السعودي للاستثمار" إلى 1.5 مليار ريال بارتفاع بـ 42%.

ونمت أرباح "العربي الوطني" إلى 3 مليارات ريال بارتفاع بـ 41%، وارتفعت أرباح "الإنماء"بـ 33% إلى 3.6 مليار ريال، وحقق بنك "البلاد" أرباحاً بقيمة 2 مليار ريال بارتفاع 23%.

وزادت أرباح بنك "الرياض" إلى 7 مليارات ريال بارتفاع بـ 17%، فيما نمت أرباح "الراجحي" إلى 17 مليار ريال بارتفاع بـ 16%، وصعدت أرباح بنك "الجزيرة" إلى 1.1 مليار ريال ارتفاع بـ 10%، بينما ارتفعت أرباح "السعودي الفرنسي" إلى 3.5 مليار ريال ارتفاع بـ 4%.

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