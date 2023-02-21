أرباح البنوك السعودية ترتفع 28% إلى 62.5 مليار ريال في 2022
أرباح البنوك السعودية ترتفع 28% إلى 62.5 مليار ريال في 2022
ارتفعت الأرباح السنوية للبنوك السعودية بنسبة 28% إلى 62.5 مليار ريال في 2022.
- الأرباح السنوية للبنوك السعودية
حقق بنك "ساب" أرباحاً بقيمة 4.8 مليار ريال بارتفاع بـ 52%، وزادت أرباح "الأهلي السعودي" إلى 18.6 مليار ريال بنمو 47%، فيما قفزت أرباح "السعودي للاستثمار" إلى 1.5 مليار ريال بارتفاع بـ 42%.
ونمت أرباح "العربي الوطني" إلى 3 مليارات ريال بارتفاع بـ 41%، وارتفعت أرباح "الإنماء"بـ 33% إلى 3.6 مليار ريال، وحقق بنك "البلاد" أرباحاً بقيمة 2 مليار ريال بارتفاع 23%.
وزادت أرباح بنك "الرياض" إلى 7 مليارات ريال بارتفاع بـ 17%، فيما نمت أرباح "الراجحي" إلى 17 مليار ريال بارتفاع بـ 16%، وصعدت أرباح بنك "الجزيرة" إلى 1.1 مليار ريال ارتفاع بـ 10%، بينما ارتفعت أرباح "السعودي الفرنسي" إلى 3.5 مليار ريال ارتفاع بـ 4%.
-
"الراجحي المالية": نتائج "المتقدمة للبتروكيماويات" جاءت متماشية مع القطاعقال رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، مازن السديري، إن ارتفاع أسعار البتروكيماويات كان نسبيا ولا يمكن أن نقول إنه تم الخروج من "الغابة" كما يقال.وأضاف ... قصص اقتصادية
-
أسهم اليابان تغلق منخفضة متأثرة بانكماش نشاط المصانعمؤشر "نيكاي" يتراجع 0.21% ليغلق عند 27473.10 نقطة أسواق المال
-
الدولار يحوم عند أعلى مستوى في 6 أسابيع قبيل إعلان بيانات اقتصاديةمؤشر الدولار يتجه صوب تسجيل زيادة لرابع أسبوع على التوالي أسواق المال