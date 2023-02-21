أرباح "دور للضيافة" تقفز إلى 40.16 مليون ريال في 2022

ارتفع صافي أرباح شركة "دور للضيافة" خلال 2022 بنسبة 3264% لتصل إلى 40.16 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 1.19 مليون ريال أرباح.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع الأرباح السنوية خلال 2022، على أساس سنوي، يعود إلى النمو الإيجابي لإيرادات الشركة حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 20.1% عن العام السابق بسبب تحسن إيرادات فنادق الشركة نظراً لانتعاش موسم العمرة والحج وارتفاع الطلب على الفنادق بمدينة الرياض بسبب إقامة العديد من المؤتمرات والفعاليات.

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وأضافت أن ارتفاع إيرادات القطاع العقاري بسبب اكتمال إشغال المجمعات السكنية وقد أدى ذلك التحسن إلى ارتفاع الربح التشغيلي لهذا العام بمبلغ 35.7 مليون ريال وبنسبة 136.2% عن العام السابق كما أرتفع صافي ربح الشركة لهذا العام بمبلغ 38.9 مليون ريال عن العام السابق.

ارتفعت إيرادات "دور للضيافة" بنسبة 20.13% في 2022، إلى نحو 568.39 مليون ريال مقارنة بنحو 473.15 مليون ريال في 2021.